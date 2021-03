La palabra recuperado genera confusión “Recuperado no quiere decir que ya está bien, quiere decir que no contagia más”.

En comunicación telefónica con PANORAMA el Dr. Daniel Ostorero le consultamos porque se pone “recuperados” a los pacientes de covid, cuando en realidad muchos de ellos no se recuperan en el plazo de los 10 días, si no que tardan más tiempo en recuperarse.

Los casos activos, son aquellos que están con el virus en su organismo y con posibilidades de contagiar. Puede variar la duración del caso activo, donde se toman 10 días en los pacientes que están desde el inicio de los síntomas y la pasa bastante bien, siempre y cuando el paciente esté libre de síntomas los últimos tres días.

Las altas la da Defensa Civil, que es un grupo de personas que se comunican con los casos activos y chequean, si el paciente no tuvo síntomas en los últimos tres días le dan el alta y se pasa a considerar que es un paciente recuperado lo cual a veces no es real. Por qué las personas pueden quedar con varios síntomas como no tener olfato ni gusto, el cansancio también es muy común la mayoría de los pacientes que ya fueron dados de alta y eso hace que no esté recuperado pero si puede recibir el alta.”