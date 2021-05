En comunicación telefónica con Sara Majorel, presidenta del Concejo Deliberante le consultamos por la nueva Ordenanza Nº 2986 que fue dada y aprobada en la sala de Sesión del Concejo Deliberante en el día de ayer miércoles 19 de Mayo, que presta a confusión el Art. 3, Majorel afirmó que “No se entiende”.

Se podría considerar que a raíz de la reunión apresurada entre Municipio, Salud, Bomberos, Centro Comercio, Defensa Civil y policía que se llevó a cabo en la mañana del miércoles, se debió apresurar dicha ordenanza en un corto plazo.

“Es importante aclarar esta nueva ordenanza, que viene a darle mayor fuerza de legalidad a la necesidad que tenemos para controlar el movimiento de gente ante la subida de casos que hubo esta semana. El art. 3 tiene 2 párrafos”

Cuando en realidad tiene uno, del cual se desprende que las reuniones sociales y/o familiares no están prohibidas, si no que, que en realidad se prohibió las reuniones cuya cantidad de asistentes supere el máximo que el Municipio decretó, que en este momento son 10 personas. Según trascendidos que tenemos, los Concejales votaron sabiendo lo que dice la ordenanza y no lo que expresó la presidenta del Concejo.

“Ante la subida de casos nos vemos en la obligación en hacer que baje la circulación, de ninguna manera queremos cortar las actividades productivas este año porque el daño ha sido muy grande y la gente no está preparada para pasar otra vez ni un mes, ni 2 o 3 meses con su negocio cerrado. Por lo tanto con el ánimo de no cerrar ningún tipo de actividad comercial, lo que pedimos es restringir las actividades sociales”.

http://www.mmj.gob.ar/webmj/index.php/inicio/noticias/item/4656-ordenanza-n-2986