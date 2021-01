La municipalidad tendría la posibilidad de hacer más lagunas al lado de las ya existentes, pero debido al emplazamiento de la autopista inexorablemente la ciudad va hacia el norte y no hay opción. Los barrios ya están empezando abrazar la planta de tratamientos cloacales y asegurarse de que la planta no largue olor provocaría que el costo se pudiera elevar al doble para que no produzca los olores que esta misma emana.

Hemos estado en contacto con gente del ENOHSA y estamos estudiando la posibilidad de un financiamiento para hacer la obra. Lo primero que nos pidió fue el proyecto ejecutivo y elevarlo a una plataforma digital que se llama Argentina Hace. Contratamos gente idónea en el tema de Villa María para que comenzara el proyecto ya que a mediados de febrero tenemos que presentar los primeros papeles para después seguir con los requerimientos que nos vayan pidiendo.

Este traslado podría llegar a salir $200.000.000, es una estimación para tener una idea de lo que puede salir el proyecto.

Este dinero incluye la cañería de impulsión, ya que se tendría que extender 4 a 5 km. El pozo de bombeo que existe en la planta de tratamiento no se toca, se podrían cambiar las bombas y además el líquido vertería a unas lagunas más grandes ubicadas a esa longitud.

El gran costo que tendría seria movimiento de tierra la cañería de impulsión y las otras cañerías de interconexión de lagunas.

Hay que comprar el terreno donde iría emplazada la laguna, donde también estamos estudiando el financiamiento.