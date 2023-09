En reiteradas oportunidades se han encontrado motos robadas escondidas en las periferias de la ciudad. A esto se suma el reciente robo de un Fiat Punto, que también fue escondido y rápidamente encontrado por la policía en un pajonal, ubicado al final de calle Fuerza Aérea Argentina, pasando Cabo Bussano y cruzando el puente del canal, donde tiempo atrás se hizo la cava de Borris, y luego se formó una reserva.

A consecuencia del uso que le dan los delincuentes al lugar, se abre el debate por la falta de mantenimiento, que resulta propicia para ocultar vehículos robados.

RED PANORAMA se puso en contacto con el concejal Javier Barletta para plantearle la situación y cuestionar a quién le corresponde el mantenimiento de ese lugar:

«Ese lugar hace tiempo que está a cargo de la municipalidad porque fue donado por los dueños y el Concejo Deliberante aceptó la donación antes de la gestión de Pedro Dellarossa. Sé que el Arq. Ariel Mosconi tenía un proyecto y además habría un grupo de vecinos o una comisión, que tendrían la intensión de que el municipio les de la potestad de poder trabajar con una reserva, sobre todo porque habría una posibilidad, desde la fundación que maneja Hernán Passerini, de conseguir fondos que hay para éste tipo de emprendimientos.

Y en lo demás, la verdad es que es la municipalidad la que tiene que tomar el toro por las astas. Como dijo Jorge Dantonio, somos nosotros los que tenemos que hacernos cargo de esto, de limpiarlo, de mantenerlo… para que por lo menos no se convierta en un “aguantadero”. (…) Anoche hablé con la intendente de éste tema y me dijo que estaba trabajando con ésta gente en forma particular, pero en definitiva somos nosotros los que tenemos que hacer la limpieza del lugar. Es la municipalidad la responsable de que esto esté en condiciones. (…) Por su puesto que hay que ser claro que de la seguridad no nos podemos hacer cargo nosotros.»