Con motivo del estado en que se encuentran las calles de la ciudad y la necesidad de ampliar las calles asfaltadas, RADIO PANORAMA estuvo en comunicación telefónica con el Intendente Pedro Dellarossa, quien nos dio las explicaciones de la política de obra pública:

«Mi idea es que la plata es el medio para lograr el fin y no es el fin de uno para amarrocar dinero. Al dinero hay que hacerlo trabajar, hay que hacerlo girar; y creo que la mejor forma de hacerlo circular es: obra pública, salud y cultura y deporte (todos los talleres que están y todo lo que estamos haciendo con cultura es para hacer una sociedad más integrada).»

El periodista Nelvio Barovero argumentó lo siguiente:

«La gente del centro hace 30 años que no paga una obra pública, la ciudad a crecido, los alquileres valen barbaridades, se le han hecho y se le van a hacer ahora más obras que no las han pagado… Entonces ¿Qué tienen que hacer? La gente del centro tiene que pagar parte de esa obra, un porcentaje (…) al pavimento lo usamos todos, en mayor o menor medida. Los que vivimos en la periferia, si lo tenemos que pagar, y como lo definís es muy caro, nunca vamos a tener pavimento. Yo no soy un populista, ni un adherente al los sistemas estatistas, pero entiendo que ahí tiene que llegar el Estado, con una distribución equitativa.»