El móvil de TELE RED entrevistó al Ing. Ricardo Arregui de la mesa directiva de Asociación de Productores Rurales, con motivo del paro por 24 horas que se lleva a cabo en la jornada de hoy, en la que está suspendido el mercado de hacienda y de granos. Con manifestación en Bell Ville (Córdoba) y Armstrong (Santa Fe). La concentración más cercana de Marcos Juárez es la que se realizó a las 10:00 h en la Rotonda de las Rutas Nº 9 y Nº 178, sin corte de ruta:

El Ing. Ricardo Arregui considera que el paro por 24 h. «es más simbólico que otra cosa. Desde la Asociación de Productores Rurales habíamos pedido un paro más prolongado, de por lo menos 15 días y en caso que no haya respuesta del gobierno, seguir el paro un mes de comercialización, no sé si de ganado en pie porque eso es más complicado, más en el invierno, el animal que está listo la gente lo quiere sacar, sería muy perjudicial para el productor de carne. La mesa de enlace no está dispuesta a esa medida de fuerza. Hay mucha discrepancia…»