Después de la bendita lluvia del Domingo 18/09: Marcos Juárez 23 milímetros, Gral. Roca 18 milímetros, Noetinger 22 milímetros, Inriville 28 milímetros, (datos de la Cooperativa General Paz); Cañada de Gómez 15 milímetros, Isla Verde 24 milímetros, Arias 22 milímetros, Corral de Bustos 24 milímetros, Gral. Baldissera 22 milímetros, Laborde 23 milímetros, Wenceslao Escalante 24 milímetros, Chañar Ladeado 20,5 milímetros, San José de la Esquina 14 milímetros, Los Nogales 9 milímetros.

RED PANORAMA entrevistó al Ing. Agr. Jorge D’Alessandro de AFA (Agricultores Federados Argentinos), que nos da un panorama de la situación agraria de la región:

«Para el trigo, que es el cultivo que está más avanzado, ha llegado tarde la lluvia, obviamente que es preferible que llegue y no que no llegue la lluvia, pero tenemos muchas pérdidas en le rendimiento que ya son irrecuperables… Ésta lluvia que es bienvenida, obviamente, (en promedio ha llovido 20 milímetros en la zona), que es más de lo esperado pero no termina siendo suficiente, lo que hace es frenar un poco la caída de rendimiento del trigo, una caída de rendimiento que ha sido muy importante, por dos motivos fundamentales:

primero, obviamente la sequía, (éste año salimos con un perfil de humedad muy ajustado), desde Mayo para acá prácticamente no hemos tenido lluvia;

y los efectos de las heladas, sobre todo la helada del 3 de Septiembre (si no recuerdo mal la fecha), fue una helada que nos causó mucho daño a los cultivos…

En términos generales, éste año esperamos rendimientos bastante por debajo de un año promedio, en general. En términos generales ya los cultivos estaban todos encañados, donde la pérdida es muy difícil de recuperar.

Con respecto a lo que es siembra de cultivos gruesos, se había sembrado muy poquito maíz en lotes sueltos y algunos de esos lotes con dudas en la emergencia porque la humedad era absolutamente ajustada; ésta lluvia permite que esos lotes que se habían sembrado van a terminar implantándose bien… Ésta lluvia de alrededor de 20 milímetros nos permite recomenzar o continuar la siembra de maíz (no en todos lo casos, porque hay casos donde ha llovido 12 ó 15 milímetros… y la humedad acumulada es solamente superficial) y en algunos casos vamos a necesitar otra lluvia para continuar y completar la siembra.

A partir de hoy probablemente o mañana ya se empiece a sembrar, cuando se comience a orear superficialmente, pero no vamos a poder completar con ésta lluvia la siembra del maíz y lo poco que se siembra de girasol en la zona.»