En primera persona Juan Carlos Blanco nos cuenta como paso el coronavirus

“Empecé con los síntomas y ahí llame a la Doctora Mariana Ardid y le explique que tenía mucha frió, fiebre y me sentía muy mal.

El lunes me fui hacer el hisopado y el jueves me dio positivo y el viernes me llevaron a Villa María, porque tengo EPOC y tenía mucha fiebre, si o si me tenían que trasladar y me llevaron a la clínica de especialidades, que me atendieron muy bien.

Quiero decirle a la gente que se cuide, especialmente a la juventud, que lo haga por nosotros los mayores, porque realmente yo la pase re mal, y agradecer a todos los que estuvieron conmigo, al Lic. Foressi, a mi doctora y a todo el personal del hospital”, finalizó Juan Blanco.