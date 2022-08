RED PANORAMA en comunicación telefónica con el Oficial Principal Andrés Gallo, nos informa los hechos policiales de relevancia de la departamental Marcos Juárez:

En horas de la madrugada se recibe un llamado a la línea de emergencia 101 solicitando personal policial en Los Piamonteses al 1600, precisamente en El Vivero Municipal. En el lugar se entrevista a un empleado municipal de 43 años, quien manifiesta que tras ausentarse en el día de ayer a las 20:00 horas y tras regresar en horas de la madrugada, aproximadamente 4:30/5:00 h de la mañana, se percata que autor/es ignorado/s tras ejercer violencia en un portón de ingreso y sustraen del interior una motosierra, y herramientas de mano varias. Inmediatamente se hace presente personal de inteligencia criminal que se encontraban trabajando en el lugar para tratar de individualizar y esclarecer el ilícito.

El encargado de Parques y Paseos, Carlos Gerbaudo, en comunicación con RED PANORAMA, habló de los hechos delictivos que se vienen sucediendo en la zona:

«Esta mañana cuando llegamos 7:30 h vemos que el candado del portón estaba forzado y lo abrieron. Nos encontramos con que habían abierto todos los depósitos que tenemos adentro: herrería, reparación de maquinarias, el pañol, los lockers de los chicos… hay más de 40 lockers y los abrieron a todos. Se llevaron todo lo que han podido, no sé en qué vehículo han ido, nos robaron tres amoladoras, una motosierra, una máquina de soldar, y herramientas de mano, nos vaciaron la parte del taller de reparación de maquinarias, nos barrieron el tablero completo, repuestos de máquinas que son carísimos. Nos han robado un montón de cosas.»

«Esta mañana recorrimos los galpones vecinos que tenemos, para ver el tema cámaras… todo eso, y a todos les han robado… andan por la zona.»

«Tenemos todas las medidas de seguridad, hasta doble candado. Rompieron seis candados adentro porque cada depósito tiene un candado y no son candados chicos… Después también rompieron porque entraron por el portón que da hacia el Sur, y como no pudieron romper el candado, rompieron las trabas, se ve que le dieron con una barreta, pero no sé porque motivo quisieron salir por el otro lado porque ya estaban adentro.»