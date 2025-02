El vecindario de esa zona fue víctima de robos al voleo y forzando y rompiendo ventanas para entrar, aprovechando que los moradores estaban de vacaciones. Fue el caso de la familia de Alberto «Cacho» Delamata, una de las víctimas , quien no estaba en su vivienda al momento del Raid delictivo de estos malvivientes.

En el caso particular de Delamata, no se llevaron nada de valor, según lo vertido por un familiar a nuestro Medio, excepto que se pusieron a comer lo existente en la casa, con total impunidad.

Tambien , según otros testimonios, sobre calle Avellaneda, se repitieron hechos similares de robos de vivienda, aprovechando la ausencia de sus moradores.

LA POLICIA Y LA JUSTICIA NO INFORMAN, UNA FORMA DE ESCONDER EL DELITO

Siguiendo la teoria Zaffaronista, varios fiscales, ante la impotencia , y la imposibilidad de dar respuesta a los damnificados, esconden a la opinión pública lo que está sucediendo, La inseguridad va en escala ascendente y la prevención policial y la investigación de Fiscalía, cada día va perdiendo calidad.

Creemos , desde el Periodismo, que escondiendo los hechos, no se evita la escalada. Creemos que podemos colaborar con la justicia, dando visibilidad a cada hecho delictivo, aportar ideas, lograr que el Estado Provincial esté presente con nuevas ideas y capacitando mejor al personal.

Fiscalia debe investigar y no hostigar a los denunciantes que se acercan a nuestra Emisora, impotentes de su situación, sabiendo que como Medio, tenemos el Poder transformador de saber escuchar y dirigirnos a solucionarle el problema al vecino. Todo lo contrario al accionar Policial y Judicial que hostiga, tenemos varios testimonios, con la frase «Por que fueron a la Radio a denunciar el robo» .

Asi, con esa conducta retrógrada, nada va camino a solucionarse .- Si se demoran tres horas en Fiscalia para tomar una denuncia, si esconden los hechos, si el personal no está capacitado, si están desbordados de denuncias, sino investigan, si no aplican nuevas técnicas de prevención, no esperen que ustedes sean parte de la Solución.-