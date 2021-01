Son 10 las motocicletas secuestradas en el último fin de semana, donde trabajaron en conjunto el personal de tránsito y la policía en distintos lugares de la ciudad por distintas irregularidades.

En diálogo con TELERED, el director de tránsito Municipal Federico Bainotti nos comenta sobre los operativos de tránsito que realizan en conjunto con la policía departamental.

“El trabajo se viene realizando desde el año pasado, hemos acordado con la policía departamental un trabajo en conjunto y poder hacer esta planificación que todos los días estamos circulando en la ciudad y haciendo operativos tanto fijos para controlar documentación como también móviles para ir directamente a lugares y circular buscando este tipo de vehículos que son motos que lamentablemente están en infracción porque no tienen ningún tipo de elemento de seguridad correspondiente, tanto las luces como frenos y escape ruidoso o escapes no reglamentarios, la chapa patente está o no está directamente o está colocada mal o adulterada, tenemos que ir lidiando con este tipo de situaciones.

Venimos teniendo muy buenos resultados, los números realmente son importantes pero también son alarmantes porque hablo de 43 motos secuestradas por mes y es alarmante, porque uno dice hasta cuándo vamos a tener tantas motos secuestradas por este tipo de situaciones y no encontramos esa respuesta porque uno piensa que con una secuencia de secuestro, con un trabajo estricto y prolongado en algún momento se va a llegar a resolver esta situación.

Todavía quedan muchas de estas motos, si bien hemos reducido mucho ese parque automotor informal, el año pasado tenemos más de 250 secuestros y este año también vamos a seguir con el mismo ritmo yendo a los números venimos con la misma con la misma importancia no porque diciembre lo cerramos con 43 secuestros.

El trabajo el inspector tiene distintas funciones, cuando está parado en una intersección, o en el centro está controlando otras cosas como el estacionamiento, el uso del casco, el uso de las luces, en ese control se toma nota se saca fotos, se documenta el acta o la infracción. Es muy difícil que este tipo de motos informales se detenga en esa situación entonces a veces pasa que la moto pasa sin patente, con escape ruidoso y a lo mejor alguien que frenó se queja pero en ese caso son dos situaciones muy diferentes, se controla de manera diferente.

Después cuando estamos circulando con policía ahí si tenemos la obligación de dos cosas obviamente por un lado el mal estacionamiento, ahora estamos haciendo hincapié en la liberación de las veredas y por otro lado esta observación de los vehículos informales que son en principio estamos haciendo mucho énfasis en las motos todas moto que se vea en una situación que no tenga los elementos de seguridad correspondientes se secuestra porque la ordenanza y las leyes lo habilitan.