Desde RED PANORAMA, en comunicación telefónica con el Consejal Santiago Lambertucci, a fin de aclarar cual fue el informe negado al bloque de la oposición, «Marcos Juárez Somos Todos», previo a la sesión del Consejo Deliberante:

El Lunes pasado en la reunión de comisión, el oficialismo pide a la oposición, tratar “sobre tabla” en la sesión del Consejo Deliberante, a celebrarse el Miércoles 06/04, un proyecto que tiene que ver con declarar de interés público la expropiación de unas fracciones de terreno donde se construirán unas lagunas que plantea el proyecto general de lo que es el desagüe del Lago Noroeste para que los vecinos no sufran más inundación.

La construcción de las lagunas se situarían: una por calle Los Piamonteses a 800 mts de las vías férreas, del lado Oeste; otra estaría al Norte del vertedero y la tercera atrás del Parque Industrial.

El Lunes no estaban especificado los lotes, ni cuánto eran los metros. A lo cual el Ing. Horacio Latimore, de la oposición, dice que si necesitan declarar esto de interés público sujeto a expropiación, para poder hacer efectiva la aprobación del Proyecto Macro, que le faciliten poder ver dicho Proyecto.

«La intensión de todo el bloque del que formamos parte es, si se puede, aportar algo.»

En conversación con la Presidente del Consejo, la Cra. Sara Majorel, el día Lunes dijo que lo iba a hablar con el Ing. Ariel Mosconi. El bloque de «Marcos Juárez somos todos» se puso a disposición inclusive hasta el Miércoles por la mañana antes de la sesión.

El día Miércoles 11:50 h, previo a la sesión que se desarrolla 12:30 h, nos especifican cuáles van a ser los lotes sujetos a expropiación y las medidas de los mismos, lo que no presentaron fue el Proyecto Macro. La negativa se trató de justificar por el hecho de que el proyecto está presentado en Córdoba. Ante lo cual solicitan una copia, pero la última respuesta fue que al proyecto no lo van a mostrar hasta que no esté aprobado.

Se trata de la construcción de tres lagunas, y tan solo para una de ellas, serían 4 hectáreas a expropiar (800 x 50 mts) al Oeste de Los Piamonteses.

“A la hora de votar un proyecto de ésta envergadura por lo menos tenemos que tener los papeles para votar.”

Motivo por el cual el proyecto no se trató «sobre tabla» el Miércoles pasado.

Tratar «sobre tabla» significa que todos los concejales quieran votar el proyecto por unanimidad.

El Miércoles pasado el proyecto entró y pasó a Comisión, no se votó. El paso posterior será los costos y las negociaciones con las familias propietarias.

Consejal Santiago Lambertucci