El pasado miércoles, en la sala de Situación del Centro Cívico se realizó un nuevo Foro de Mujeres en los Gobiernos Locales. El evento fue presidido por el ministro de Gobierno y Seguridad, Julián López, junto a la ministra de la Mujer Claudia Martínez.

El Foro contó con la presencia de intendentas y jefas comunales de distintos puntos de la provincia y se trata de un espacio impulsado con el fin de promover la inclusión, la participación y el liderazgo de las mujeres en el ámbito político, intercambiar experiencias, desarrollar habilidades y fortalecer liderazgos femeninos, para que más mujeres accedan a los ámbitos de decisión.

En esta ocasión se realizaron intercambios sobre la importancia de profundizar en la capacitación técnica y fortalecer al acceso a la salud de la mujer. En ese sentido se rescató lo que se viene realizando en articulación con la UNC con respecto a los “Debates y Desafíos para las Ciudades del Futuro” y el fortalecimiento al acceso a la salud.

Con respecto al encuentro el ministro Julián López planteó: «Queremos fundamentalmente conocer y escuchar acerca de sus experiencias y cuáles son las principales cuestiones que las interpelan en su gestión diaria, porque así nos ayudan a interpretar cuáles son los asuntos que desde el gobierno tenemos que fortalecer, las acciones que tenemos que profundizar y las cosas que tenemos que cambiar».

Por su parte la ministra de la mujer Claudia Martínez agradeció “a las intendentas y jefas comunales por los esfuerzos que realizan a diario para atender y gestionar las temáticas de sus localidades, en especial por los Puntos Mujer”.

En cuanto al aporte desde la mirada de los gobiernos locales la intendenta de Despeñaderos Carolina Basualdo sostuvo: “Estos espacios de intercambio y formación nos permiten fortalecernos, y compartir experiencias, conocernos, tomar lo que una está haciendo, para replicarlo la otra” mientras que la intendenta de Montecristo Veronica Gazzoni dijo: «Soy una intendenta que trabaja en equipo, me gusta escuchar a mi equipo y me gusta trabajar cada una de las áreas. Y por eso lo agradezco de corazón, me parecen muy importantes estas instancias de intercambio y trabajo en conjunto».