Estamos viviendo un clima político pre-electoral donde las propuestas, los comentarios y los dichos y desdichos abundan.

Éste Jueves en el programa REFERENDUM estuvo invitada la Lic. Verónica Crescente, candidata a intendente de Unidos por Marcos Juárez, y la primer pregunta con la que el conductor del programa, Nelvio Barovero inició el bloque fue:

«Nosotros hemos acordado la forma en que se determinó el posicionamiento en la lista. Ha sido trabajado cada uno en sus espacios individuales partidarios, y venimos trabajando ésto ya desde un tiempo a ésta parte, más allá que como en todos los espacios puede haber quienes estén más de acuerdo o menos de acuerdo, ésto no ha generado inconvenientes principalmente entre Eduardo Foresi y yo que nos conocemos hace mucho tiempo. (…)

Hemos unificado conceptos en algunos temas que venimos charlando en algunos temas puntuales como salud. (…) Independientemente de los partidos que la conforman, todas las alianzas en general van a buscar los puntos de encuentro, no los puntos de desencuentro, si no, no podrían aliarse y eso es lo que hemos estado haciendo éste tiempo. Hoy ya estamos trabajando plenamente en esos puntos de acuerdo, en armar un proyecto de trabajo para la ciudad. (…) Nuestra postura justamente es trabajar unidos para la comunidad, «Unidos por Marcos Juárez» con instituciones de Marcos Juárez, con sectores que lo representen porque esa es principalmente la meta que tenemos.»