En comunicación telefónica con el Lic. Eduardo Foresi, Dir. del Hospital Dr. Abel Ayerza, con RED PANORAMA, nos informa los avances en cuanto a la prestación de servicios:

¿Cuántos profesionales se necesitarían, no idealmente, sino primariamente para cubrir la demanda en pediatría y neonatología?

A continuación RED PANORAMA se puso en contacto con el Dr. Roger Tissera, para que nos explique el acuerdo obtenido:

«Ayer estuvimos en Córdoba, con el Lic. Eduardo Foresi en una reunión directamente con el Ministro de salud, Cardozo, por una gestión que venía llevando a cabo el Dir. del hospital, Eduardo Foresi. Primero quedé gratamente sorprendido por la actitud del Ministro y algunos conceptos vertidos por él en cuanto a la intención del gobierno de la provincia de una integración del sector público y el sector privado, en donde exista la necesidad, y no generar ninguna tipo de competencia sino una complementación entre ambos sectores, lo cual es un concepto muy bueno. Le hice saber que en mi año de gestión como Jefe de servicio del hospital en el área de pediatría, hemos tenido reuniones con distintos ministros y en este concepto nunca lo había sentido salir del gobierno. Hacían falta algunos cambios necesarios para poder emprender todo esto. Nos han garantizado una partida económica por parte del gobierno de la provincia que no es un subsidio, no es un regalo económico, sino una cápita mensual que nos va a permitir devolver con contraprestaciones. (…) Nos comprometimos a reequipar para las patologías respiratorias invernales, que se vienen, vamos a re-adecuar algunas áreas de la Clínica que ya lo tenía pensado y re-equipar con alguna tecnología que también lo teníamos pensado. (…) Y poner a disposición del Hospital el equipo quirúrgico pediátrico que tenemos aquí y en Villa María, para que los pacientes de familias de bajos recursos no tengan que ser trasladados para una cirugía y poder realizarla acá, cerca de su ámbito domiciliario y que no le genere mayores gastos a la familia. La provincia ya tiene implementado de hace varios años lo que se llama Código Rojo, para lo que no pueda contener la provincia lo atiende el sector privado y le factura al Ministerio de Salud. (…) Vamos a firmar un convenio que ni bien se termina de cerrar el circuito de todo ésto se podría implementar en breve tiempo. Pero lo que yo dejé bien en claro es que todo queda supeditado a nosotros en la búsqueda del recurso humano que vamos a hacer, tengamos ese recurso humano disponible. Ese es el eslabón faltante de toda ésta reunión bastante prolongada, amplia donde volcamos todas las necesidades de ambos sectores, en ese aspecto todo excelente. Estoy desde hoy iniciando la gestión para esa contratación de esos pediatras para tener nuevamente una guardia externa las 24 h, todos los días del año.»