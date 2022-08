Club Argentino:

Natación:

Muy buena participación de nuestros deportistas de olimpiadas especiales en la ciudad de San Fernando Buenos Aires en el que Alejo Ovando obtuvo el 2 do puesto en 50 libre y 3 ero en 50 pecho, Santiago Pfund 4 to en 50 espalda y 2 do en 50 mariposa, Angélica Castillejos 3 era en 50 libre y 50 espalda, Pilar Cagnolo primera en 25 libre y 4 ta en 25 espalda.

Estamos muy felices de estos logros que son parte de un equipo junto a los Profes Javier Sánchez y Marisa Páez.