Natación del Club Argentino:

Campeonato Argentino Master de Natación:

Durante los días jueves 30 y viernes 31 de Marzo, ´sábado 1 ro y domingo 2 de Abril se realizó el Primer torneo Nacional del año en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, con más de 620 nadadores de todo el País en el que estuvimos presentes una vez más junto a nuestros deportistas.

Resultados individuales:

Juan Cruz Teres Se consagro Campeón Argentino en las 6 pruebas que disputó y obtuvo 2 nuevo récord nacionales master de la categoría 25 29 años.

50, 100 y 200 metros espalda

50, 100 y 200 metros mariposa

Rubén Padulles se ubicó en la 4 ta posición en 400 combinados y en la 6 ta posición en los 50 mariposa en su categoría.

Eugenio Siewert, debutando en los torneos nacionales y para nuestro Club tuvo excelentes resultados quedando en 4 to puesto en los 200 combinado, 4 puesto en 200 pecho, 5 to en los 100 pecho, 6 to en 50 pecho y 9 no en los 100 espalda.

Muchas gracias a la subcomisión de natación y al club por hacer posible estos viajes.