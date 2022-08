El presidente del Club Argentino, Alejandro Ros Artayeta, aparece sorpresivamente, en la lista de Juntos por el Cambio, como concejal y fue invitado a participar de REFERENDUM, en la noche del Jueves 18/08. El periodista Nelvio Barovero le pregunta:

El tema solidario, (en el que siempre participé) es porque me apasiona ayudar.

Si querés contá conmigo por el tema solidario, a mí me interesa el tema solidario (…) y me propuso formar parte de la lista de concejales.

“No, no vivía acá. De hecho mi hermano consumía desde los 15 años hasta los 49 que falleció, fue un flagelo toda la vida, lo han padecido mis padres, yo también… A la Fundación Rosa De Los Vientos la conocí por el Rotary, creo que hace un gran trabajo, pero no es mi área, no puedo hablar sobre eso…

Creo que al deporte y la educación hay darle, más allá de la política, yo hablo de las personas, creo que lo que estoy viendo ahora, soy nuevo en esto, es que las ideas son todas parecidas y muchas se copian, creo que lo importante son las personas.

Yo estoy acompañando a Sara, la verdad, porque veo que hay una fuerza terrible, es una mujer con una fuerza impresionante, creo que la gente no se está dando cuenta de la fortaleza que ella tiene y por eso la estoy siguiendo; siento que puedo aprender, siento que puedo dar.

Sara está porque tiene vocación de servicio y por eso estoy acá.

Yo creo que lo que falta es empatía.

Yo no me considero político, puedo decir que estoy colaborando.

Yo creo que si todos nos unimos, ganamos todos.

Nadie es enemigo, estamos todos por el bien de Marcos Juárez.»