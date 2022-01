Dialogamos con Antonella Lombardi, abogada, que llevó adelante el caso en el que se encuentra afectada la Municipalidad de Marcos Juárez por una compra de combustible, en el año 2015.

En esa oportunidad se compran 15.000 litros de combustible por una suma de $175.000 destinados al uso de recolección de residuos por parte de la Municipalidad de Marcos Juárez. Se hace una licitación en el momento, que gana la sra. Silvia Sebastiani, propietaria de una empresa de Santa Fe. Por circunstancias de distribución, ésta no podía hacer el despacho del combustible y se encarga de la acción la empresa Petromás Energy S.A., de Carlos Paz, quien hace la descarga en la ciudad de manera urgente, como había sido solicitada y en colaboración con quien había ganado la licitación. Llegan a la ciudad y firma la descarga el sr. Daniel Dassie, en aquel momento Director de Servicios.

Al llegar el día de pago, la Municipalidad de Marcos Juárez recibe una factura de Petromás y la rechaza, alegando que la misma debía emitirla la licitante o realizar algún tipo de sesión para poder cobrarla. Así se hizo y se recibe la misma correctamente, el municipio establece que con cuestiones dilatorias iba a efectuar el pago de la misma, pero con ciertos requisitos legales.

Se pasa a nivel judicial, en primera instancia el fallo favorece a la Municipalidad, alegándose que debía pagarse a Sebastiani con su factura y no a la otra empresa. Por parte de los distribuidores presentan recurso de apelación e interviene la cámara de apelaciones, diciendo que no se tuvo en cuenta la sesión de factura presentada y sosteniendo que se consumió y no se pagó.

Sin llegar a fallo, las partes acordaron. La municipalidad, antes que se conozca el resultado de la apelación, paga. La suma es ahora de $1.425.000.