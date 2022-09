Parece una broma política pero es una realidad palpable… Porteños, Cordobeses, Marcos Juarenses, cada uno a su manera y en su propio espacio ensayan compases que se asemejan a los resultados y en algunos casos que lo soporten. Es seguramente para la historia saber que un intendente de pueblo cuestionado por su propio microclima local y el porteño, por haber proclamado con la autoridad partidaria que tiene a su propia continuadora, Sara Majorel, hoy electa Intendenta , tenga por estas horas la posibilidad de ingresar a los propios pasillos que lo objetan diciendo ¡Aquí estoy acompañado por la que no creían y además les traje 17 puntos para que los cuenten en Buenos Aires!

Pero esto no termina allí.. El Gobernador Juan Schiaretti acaba de anunciar una reestructuración, en su gabinete y empiezan a caer Ministros… «Le llevaron el diario de Irigoyen» dijo Agustín González en Telered, el intendente de Cruz Alta con estas palabras generaba la reacción del Gobierno cordobés y fue llamado para negociar. En rigor, el diario lo editaron en Buenos Aires como ocurrió durante años en las rotativas porteñas de la Unión Vecinal, uniendo política y negocio, algo que durante años le dio buenos resultados a Córdoba y pocos a los peronistas de Marcos Juárez.

Anoche la unidad básica del barrio sur, reunió a varios dirigentes y se habló del año 26 con un agregado triste ¡Pero no depende de nosotros la lapicera la tienen otros que no viven en Marcos Juárez! A caso el diario viejo no lo están leyendo en Marcos Juárez donde sacaron 38 puntos y eso es bueno.

Editorial: Nelvio Barovero