Volvieron los arrebatos a la ciudad de Marcos Juárez. En esta oportunidad el hecho se registró ayer miércoles a las 10 de la mañana resultando damnificada la señora Inés Córdoba quien se hizo presente en los estudios de PANORAMA para comentarnos sobre el arrebato que le tocó vivir.

La damnificada informó que en momentos en que iba hacia la Anónima en su bicicleta, «venia por calle Brasil y doblé por la calle de atrás de Sidney, por Hermano Fernando y venían unos hombres en una moto vieja, me arrebataron desde el canasto de la bicicleta, un bolsito que contenía unos lentes de aumento, el celular, la billetera con documentación y poco dinero. Quisiera recuperar los antejos de aumento porque los necesito. No pude atinar a nada, ni a gritar pude, me quedé helada, el hombre tenía el casco puesto, y se fue para el lado del Panal, e hice la denuncia correspondiente».