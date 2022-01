Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: Con entrega inmediata la mejor oferta abierta se ubicó en $ 24000 pesos por tonelada.La posición Marzo se ubicó en U$s 240. Abril U$s 250 y tramo Mayo-Junio se ubicó en U$s 245.

Maíz: Las ofertas por mercadería para el tramo disponible y contractual se mantuvieron en U$s 225. Posición Abril U$s 225, Mayo U$s 220, Junio U$s 200 y Julio U$s 200.

Sorgo y Cebada: No se registraron ofertas abiertas de compra.

Girasol: Para la mercadería con descarga entre Enero y Marzo del 2022, las ofertas se mantuvieron en U$s 460.

Soja: Disponible, contractual y fijaciones los ofrecimientos se ubicaron en U$s 380. La oferta en moneda local para dichas posiciones fue de $ 39645 pesos por tonelada.