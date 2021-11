Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: Con entrega disponible la mejor oferta fue de U$s 235. La oferta en pesos alcanzaba los 23600 pesos por tonelada. Enero 2022 U$s 246 y Febrero 2022 U$s 253.

Maíz: Con descarga inmediata se ubicó en U$s 205, mientras que para fijaciones se ofrecieron $ 20600 pesos por tonelada. Diciembre U$s 205, Enero 2022 U$s 206, Marzo 2022 U$s 197, Abril 2022 U$s 195, Mayo 2022 U$s 190, Junio 2022 U$s 180 y Julio 2022 U$s 175.

Sorgo: Se ofrecieron de forma abierta U$s 205 para las entregas entre Marzo y Mayo del 2022.

Girasol: Con entrega inmediata se ofrecieron de forma abierta U$s 450. Esta misma se mantenía para las entregas entre Diciembre y Marzo del año próximo.

Soja: Por soja disponible y para fijaciones la mejor oferta abierta fue de U$s 347, mismo valor que el día viernes. Asimismo, las ofertas en moneda local fueron de $ 34955 pesos por tonelada. Se ofrecieron U$s 345 para la entrega en enero 2022.