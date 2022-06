Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: Con entrega inmediata se ofrecieron de manera abierta U$s 330. Agosto U$s 325. Para la entrega entre el 15 de Agosto y el 15 de Septiembre y la entrega en Septiembre se ofrecieron U$s 330

Maíz: Con entrega hasta el 30 de Junio se ofrecieron abiertamente U$s 235. La posición Julio U$s 240.

Para la entrega Agosto U$s 240, mientras que Septiembre U$s 240. Para la entrega en Octubre la oferta U$s 240.

Sorgo: Para la mercadería con descarga se ofrecieron U$s 225. Las ofertas se ubicaron en U$s 200 para el tramo Abril-Agosto 2023.

Girasol: Para entrega disponible, los ofrecimientos se ubicaron en U$s 500, mientras que el segmento Diciembre/Marzo de 2023 en U$s 450.

Soja: Para la mercadería con entrega contractual y para fijaciones se ofrecieron abiertamente U$s 385. Las ofertas, en pesos alcanzaron los 47940 pesos por tonelada. Para la entrega disponible y para la fijación de mercadería .