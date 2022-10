Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: Por la mercadería con entrega hasta el 4 de Noviembre, las ofertas se ubicaron en U$s 340.

Maíz: Con descarga inmediata, se volvieron a ofrecer U$s 235. Para la entrega entre Noviembre y Diciembre, se ofrecieron abiertamente U$s 240 y U$s 245. La posición Enero 2023 U$s 250. Febrero-Mayo 2023 U$s 255, Junio 2023 U$s 225 y Julio 2023 U$s 215.

Sorgo: Para la descarga de mercadería entre Marzo y Julio 2023 U$s 220.

Girasol: Entre Diciembre y Marzo 2023, tuvimos ofertas que alcanzaron nuevamente los U$s 400.

Soja: Por la mercadería disponible y para las fijaciones, tuvimos ofertas que ascendieron en sus valores hasta arribar a 59000 pesos por tonelada. En adición, los ofrecimientos nominados en dólares por la oleaginosa con descarga hasta el 27 de Octubre, se ubicaron en U$s 390.