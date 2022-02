Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: No se contó con ofertas abiertas de compra para la actual y próxima campaña comercial.

Maíz: Con entrega inmediata y contractual se ofrecieron abiertamente U$s 240. La posición Marzo U$s 240. Para la descarga entre Abril y Mayo se ofrecieron U$s 240. Junio U$s 230 y Julio U$s 225.

Agosto U$s 210.

Cebada y Sorgo: No se registraron ofertas abiertas de compra.

Girasol: Los ofrecimientos se mantuvieron estables en U$s 520 para la descarga entre Febrero y Marzo, sin descartarse la posiblidad de mejoras.

Soja: Disponible, contractual y para las fijaciones de mercadería, en sí las ofertas de compra se ubicaron en U$s 435. Para dichas posiciones y en moneda local, se ofrecieron abiertamente $ 46650 pesos por tonelada.

La Posición Marzo U$s 420. La entrega Abril-Mayo se ofrecieron U$s 415 y U$s 410 respectivamente. Junio y Julio U$s 405.