Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: Con descarga inmediata, la mejor oferta fue de U$s 240. Marzo U$s 245, Abril U$s 250 y tramo Mayo-Junio U$s 250.

Maíz: Con entrega contractual y en el mes de Febrero, el mejor ofrecimiento se ubicó en U$s 230. Marzo U$s 230, Abril U$s 228, Mayo U$s 225, Junio U$s 202 y Julio U$s 200.

Girasol: Para el tramo comprendido entre Enero y Marzo del 2022, se ofrecieron abiertamente U$s 470.

Soja: Con descarga inmediata, contractual y para la fijación de mercadería, los ofrecimientos se ubicaron en U$s 382. El valor ofrecido en moneda local para dichos posiciones fue de $ 39900 pesos por tonelada.

Marzo U$s 350 y Mayo U$s 352.