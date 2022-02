Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: Con entrega disponible se realizaron ofertas de U$s 252. Mientras que la posición contractual alcanzó los U$s 255. La entrega Abril U$s 270 y Mayo/Julio U$s 265.

Se ofrecieron U$s 260 para la entrega entre Noviembre de este año y Enero del 2023.

Maíz: Con descarga hasta el 4 de Marzo se ofrecieron U$s 250, mientras que la entrega contractual U$s 245.

Marzo U$s 245, mismo valor que el ofrecido para Abril y Mayo. Se ofrecieron U$s 225 para la entrega entre Junio y Julio.

Sorgo y Cebada: No se registraron ofertas de compra.

Girasol: Los ofrecimientos abiertos se ubicaron en U$s 500 para la entrega entre Febrero y Marzo.

Soja: Con entrega disponible, contractual y las fijaciones de mercadería se ofrecieron abiertamente sobre el final de la rueda U$s 442,65. Al mismo tiempo para estas mismas posiciones en moneda local se ofrecieron abiertamente $ 47400 pesos por tonelada. Full Marzo U$s 425. La entrega en Abril y Mayo U$s 425.