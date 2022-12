Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: No se registraron ofertas abiertas.

Maíz: Por el cereal con descarga inmediata tuvimos ofertas que nuevamente arribaron a U$s 240.

La posición Enero 2023 volvió a ubicar en U$s 237.

El segmento Febrero-Marzo 2023 U$s 235. La descarga en Abril 2023 y en Mayo 2023 se ubicaron en U$s 230 y U$s 225 respectivamente. La entrega en Junio 2023 U$s 210 y Julio 2023 U$s 205.

Cebada y Sorgo: No se registraron ofertas abiertas de compra.

Girasol: La oferta de compra para la entrega inmediata y contractual, se mantuvieron en U$s 430. Este mismo valor se volvió a ofrecer de manera abierta y generalizada para la descarga entre Enero y Marzo del año próximo.

Soja: Por la oleaginosa con entrega hasta el 28 de Diciembre y para las fijaciones, tuvimos ofertas por parte del sector industrial que alcanzaron los $ 98000 pesos por tonelada.