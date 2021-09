Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: La posibilidad de entrega más próxima continúa siendo la correspondiente al mes de Octubre, la cual se ubicó sin cambios en U$s 230.

Se ofrecieron abiertamente U$s 230 para entregar grano entre Noviembre y Diciembre las ofertas para Enero alcanzaron U$s 235. En Marzo U$s 237.

Maíz: Con entrega inmediata, la mejor oferta abierta se ubicó en U$s 198. Para entrega en Octubre se ofrecieron U$s 205. Para la entrega en Noviembre se ofrecieron U$s 200.

U$s 190 para la entrega en Marzo. Tramo Abril-Mayo U$s 185, en Junio un comprador ofreció U$s 180 y Julio U$s 175.

Girasol: No se registraron ofertas abiertas de compra.

Soja: Con entrega inmediata, se ofrecieron U$s 345. Esta oferta fue abierta y generalizada entre las fábricas sobre el final de la jornada. La oferta en pesos alcanzaba los $ 33900 pesos por tonelada, tanto por la oleaginosa con entrega como para fijaciones.