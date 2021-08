Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: Por el cereal de la nueva cosecha la oferta con descarga en Noviembre se ubicó en U$s 220. La posición Diciembre U$s 223. La entrega en Enero U$s 225, Febrero U$s 228 y Marzo U$s 230.

Maíz: Con entrega disponible se ofrecieron U$s 180, con el segmento contractual ubicándose en U$s 183.

La entrega en Septiembre U$s 190 y Octubre U$s 190. La entrega en Noviembre U$s 192, con Diciembre U$s 195. Para al entrega entre Marzo y Abril del 2022 U$s 185.

Cebada: No se registraron ofertas de compra.

Sorgo: No tuvimos ofertas abiertas de compra.

Girasol: No se registraron ofertas de compra.

Soja: Con entrega contractual y para las fijaciones, se ofrecieron de forma generalizada U$s 338.

En moneda local, estos ofrecimientos alcanzaron los $ 32820 pesos por tonelada.