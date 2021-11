Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: Con entrega disponible se ofrecieron $ 23100 pesos por tonelada. Se ofrecieron U$s 230 para esta misma posición. Diciembre U$s 235, Enero 2022 U$s 240, Febrero U$s 250, y Marzo U$s 255.

Maíz: Con descarga se ofrecieron U$s 200 para la entrega disponible y contractual.

Marzo 2022 U$s 197, Tramo Abril-Mayo U$s 195, Junio U$s 180 y Julio U$s 175.

Sorgo: U$s 200 para la entrega entre Marzo del 2022 y Julio del 2022.

Girasol: Con entrega inmediata se ofrecieron abiertamente U$s 450. Entrega entre Diciembre del 2021 y Marzo del 2022 U$s 450.

Soja: Con entrega inmediata y las fijaciones, las ofertas fueron de U$s 357. Sobre el cierre de la rueda se ofrecieron $ 35800 pesos por tonelada.

Para la entrega contractual de mercadería y para las fijaciones.