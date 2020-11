Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: en el segmento disponible U$s 210. La posición Diciembre se ubicó en U$s 211.

Enero U$s 215. Para la descarga en Febrero la posición se mantuvo en U$s 217. Marzo U$s 212.

Maíz: Con entrega contractual, la oferta se ubicó en U$s 195 de forma abierta.

Sorgo: U$s 210 para el tramo Abril-Junio del año próximo.

Cebada: Se ofreció U$s 160 con entrega a partir del 25 de Noviembre.

Girasol: U$s 360 para entrega inmediata y Diciembre/Marzo 2021.

Soja: Con entrega inmediata se ofrecieron U$s 350. Mientras que la posición en pesos se ubicó en $ 28100 pesos por tonelada.