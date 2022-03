Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: Con descarga a partir del 21 de Marzo se ofertaron U$s 295 al igual que el tramo contractual. Para la entrega en el mes de Abril, la mejor oferta en U$s 300.

Maíz: Con descarga hasta el 22 de Marzo U$s 285. Con el mes de Abril en U$s 270. Mayo la mejor oferta en U$s 280. Tramo Junio U$s 250 y Julio U$s 230.

Sorgo: Se abrieron posiciones para la descarga contractual en U$s 250.

Girasol: Para la entrega inmediata y para la descarga entre Marzo y Junio, se ofrecieron de forma abierta U$s 550.

Soja: Con descarga hasta el 25 de Marzo se ofertaron U$s 450. Respecto a la posición contractual, se ofrecieron U$s 430. La oferta para fijaciones arribó a $ 48600 pesos por tonelada. Para el segmento comprendido entre Abril y Mayo, se ofertó de forma generalizada en U$s 430.