Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: Se ofrecieron de forma abierta U$s 200 para entrega contractual. Con la entrega en el mes de Agosto ofreciéndose en U$s 210. Con entrega entre Noviembre/Diciembre, la oferta alcanzó los U$s 190.

Maíz: Con entrega inmediata, la oferta se mantuvo en U$s 185. Con la entrega contractual en U$s 187.

Cebada: No se registraron ofertas de compra.

Sorgo: No tuvimos ofertas abiertas de compra.

Girasol: Con entrega inmediata se ofrecieron U$s 400 con la entrega en los meses de Enero y Febrero del año próximo en U$s 330.

Soja: Por soja con entrega a partir de la semana que viene, un comprador ofreció U$s 315. Para fijaciones, se generalizó entre las fábricas U$s 310.