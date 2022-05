Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: Con entrega disponible y contractual, se presentaron ofertas de U$s 375 de forma abierta.

Esta misma oferta se extendía hasta la entrega en el mes de Julio.

La oferta para los meses que van desde Noviembre hasta Febrero 2023 treparon hasta U$s 355.

Maíz: Con descarga hasta el 21 de Mayo, se ofrecieron de forma abierta U$s 265. Junio U$s 260, Julio U$s 250. La posición Noviembre U$s 260.

Maíz con entrega en Marzo 2023, un comprador ofreció U$s 245. Este mismo valor fue ofrecido para la entrega en el mes de Abril 2023. Se ofrecieron U$s 228 para entrega en Julio 2023.

Cebada y Sorgo: No se registraron ofertas abiertas de compra.

Girasol: Por entrega disponible se ofrecieron U$s 600, mientras que la entrega entre Diciembre y Marzo del 2023 el valor abierto se encontró en U$s 450.

Soja: Con descarga disponible se ofrecieron de forma abierta $ 50000 pesos por tonelada, por parte de las fábricas que operan en este mercado. Esa misma condición se ofreció para fijaciones de mercadería, con la oferta en doláres para fijaciones en U$s 425.