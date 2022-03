Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: Con entrega contractual se ofrecieron U$s 310. Para la entrega en el mes de Abril, las ofertas se ubicaron en U$s 310.

Maíz: No tuvimos ofertas abiertas de compra. Por parte de la exportación. El grueso de lo negociado, se concentró en las entradas cortas, por valores a partir de los U$s 270.

Cebada y Sorgo: No se registraron ofertas abiertas de compra.

Girasol: Con entrega inmediata y para la descarga entre Marzo y Junio, se ofrecieron de forma abierta U$s 650.

Soja: Con descarga hasta el 20 de Marzo, se ofertaron U$s 455. La oferta para fijaciones alcanzó U$s 448,5 o $ 49000 pesos por tonelada. Tramo entre Abril y Mayo U$s 440.