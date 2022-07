Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: Con descarga hasta el 17 de Julio se ofrecieron de manera abierta U$s 330.

Para la entrega entre el 15 de Agosto y el 16 de Septiembre se ofrecieron U$s 315.

Para la entrega en Septiembre, la mejor oferta se ubicó en U$s 325. Diciembre U$s 290.

Maíz: Con entrega inmediata, las ofertas por parte de la demanda se ubicaron en U$s 220. Para la entrega contractual la oferta se ubicó en U$s 215. El tramo Julio-Diciembre se ofertaron U$s 220.

Sorgo: Con descarga desde el 25 de Julio se ofrecieron abiertamente U$s 215.

Cebada: No se registraron ofertas abiertas de compra.

Girasol: Los ofrecimientos para la descarga inmediata U$s 500. Mientras que las ofertas de mercadería entre Diciembre de este año y Marzo del 2023 U$s 450.

Soja: Con descarga y para las fijaciones, se ofrecieron abiertamente $47220 pesos por tonelada.

En dólares estadounidenses se ofrecieron abiertamente U$s 370. Para la entrega en Septiembre los valores ofrecidos alcanzaron los U$s 380.