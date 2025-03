Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 13 03 2025

Trigo: 223500 Pesos por tonelada

Maíz: 206000

Sorgo: 205000

Girasol: 340000

Soja: 320500

Precios en el Disponible 13 03 2025

Trigo: El precio ofrecido tanto para la descarga inmediata como contractual fue de $ 215000 pesos por tonelada. El tramo Abril $ 220000 pesos por tonelada.

Maíz: Con entrega inmediata y hasta el 20 de Marzo $ 205000 pesos por tonelada. Este mismo valor se ofertó para la entrega contractual. Se ofertaron U$s 185 con descarga en Junio.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Sorgo: Para la descarga inmediata $ 207000 pesos por tonelada. Los segmentos Marzo-Abril U$s 195. Mayo U$s 193. Junio U$s 185 y Julio U$s 180.

Girasol: El mercado de girasol permaneció sin ofertas de compra.

Soja: Se ofrecieron de manera abierta $ 310000 pesos por tonelada para las fijaciones de mercadería.

En el registro oficial SIO-Granos, se pueden observar negocios puntuales concertados en torno a valores de $ 220000 pesos por tonelada con entrega corta.