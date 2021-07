Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: Con entrega entre Noviembre del 2021 y Febrero del 2022 se ofrecieron U$s 190.

Maíz: Con descarga y contractual, la oferta abierta se ubicó en U$s 180. La posición Agosto se ubicó en U$s 185, con Septiembre en U$s 190, con Octubre U$s 192, Con Noviembre U$s 193 y Diciembre en U$s 194.

Sorgo: No tuvimos ofertas abiertas de compra.

Cebada: No se registraron ofertas de compra.

Girasol: La entrega disponible se ubicó en U$s 330. La entrega entre Diciembre del 2021 y Marzo del 2022 U$s 300.

Soja: Con entrega disponible se ofrecieron U$s 325, mientras que en moneda local, este ofrecimiento alcanzó los $ 31170 pesos por tonelada.

Estas mismas ofertas fueron realizadas para la Entrega durante todo Julio y para las fijaciones de mercadería.