Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: Se registró un ofrecimiento abierto recién para el tramo intermedio 15 de Junio al 15 de Julio en U$s 370. El tramo intermedio con descarga entre el 15 de Octubre y 15 de Noviembre U$s 350.

Diciembre U$s 345, segmento Enero/Febrero 2023 U$s 350.

Maíz: Con descarga hasta el 20 de Mayo, se ofrecieron de forma abierta U$s 260. La posición contractual U$s 255, al igual que la posición Junio-Julio U$s 250, tramo Agosto-Octubre U$s 245. Con entrega entre Marzo y Mayo 2023 U$s 240 y Junio 2023 U$s 220.

Girasol: Para la entrega disponible se ofrecieron U$s 600, mientras que el segmento Diciembre/Marzo del 2023 el valor abierto fue de U$s 450.

Soja: Con descarga inmediata, el segmento disponible se ubicó en U$s 415. Sobre el final de la rueda de negocios apareció una oferta en pesos por 49160 pesos por tonelada, la cual equivale a U$s 420.

Por fijaciones se ofertaron U$s 420 y en moneda local $ 49160 pesos por tonelada.