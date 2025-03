Mercado de Cereales de Rosario:

Precios en el Disponible 12 03 2025

Trigo: Por el tramo contractual $ 220000 pesos por tonelada. Para los tramos comprendidos entre Abril y Mayo se ofertaron $ 210000 pesos por tonelada.

Maíz: Con descarga hasta el 31 de Marzo $ 205000 pesos por tonelada. Para la entrega contractual $ 200000 pesos por tonelada.

El precio propuesto por la mercadería con descarga en el Mes de Abril $ 200000 pesos por tonelada.

Sorgo: Para la entrega inmediata $ 205000 pesos por tonelada. Para los segmentos Marzo-Abril U$s 195. La posición Mayo U$s 193. Junio U$s 185 y Julio U$s 180.

Girasol: No se han registrado propuestas de compra para la adquisición de girasol.

Soja: $ 320000 pesos por tonelada con entrega hasta el 25 de Marzo y para las fijaciones de mercadería. U$s 298 para la descarga entre el 26 y el 5 de Abril. Los segmentos Abril y Mayo U$s 288.