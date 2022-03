Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: Con descarga contractual se ofertaron U$s 320. Para el tramo de entrega entre Abril y Junio U$s 320. El ofrecimiento para el mes de Diciembre U$s 280.

Maíz: Con entrega disponible hasta el 18 de Marzo se ofrecieron abiertamente U$s 300. Las mejores ofertas para el segmento que va de Marzo a Mayo a U$s 305.

Se ofrecieron U$s 260 para la posición Junio. La entrega en Julio U$s 260. La posición Agosto U$s 245.

Cebada: No se registraron ofertas abiertas de compra.

Sorgo: No se registraron ofertas abiertas de compra.

Girasol: Tramo Marzo U$s 700. Se sumaron ofrecimientos Abril-Junio a U$s 700.

Soja: Con entrega disponible se ofertaron U$s 480. Sobre el final de la jornada apareció la oferta para fijaciones en $ 53250 pesos por tonelada, equivalente a U$s 490 respectivamente.

La entrega en Abril U$s 460. La entrega en Mayo U$s 455. La descarga en Junio U$s 455.