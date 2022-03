Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: No se presentaron ofrecimientos abiertos de compra. Sin embargo de acuerdo con el registro oficial Sio-Granos se presentó la posibilidad de realizar negocios con entrega contractual U$s 325.

Maíz: Con entrega disponible hasta el 18 de Marzo se ofrecieron abiertamente U$s 305. Las ofertas para el segmento que va de Marzo a Mayo U$s 300.

Se ofrecieron U$s 265 para la posición Junio. La entrega en Julio U$s 258 y la posición Agosto U$s 250.

Sorgo: La entrega contractual de mercadería y para la posición Abril U$s 250. Para la entrega entre Junio y Julio U$s 250.

Cebada: No se registraron ofertas abiertas de compra.

Girasol: Por la entrega en Marzo se ofrecieron U$s 600, sin descartarse la posibilidad de mejoras.

Soja: Con entrega disponible hasta el 18 de Marzo y para las fijaciones de mercadería, se ofrecieron abiertamente U$s 495. Para dichas posiciones y para la entrega contractual en moneda local se ofrecieron $ 53750 pesos por tonelada. La entrega en Abril U$s 470 y la entrega en Mayo U$s 465.