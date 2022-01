Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: Con entrega contractual, se ofrecieron U$s 225. Por la entrega del cereal en el mes de Enero y Febrero, los ofrecimientos se ubicaron en U$s 232 y U$s 235. Con descarga desde Mayo hasta Julio U$s 237.

Maíz: Con descarga inmediata y para entrega contractual, se ubicaron en U$s 220. Las ofertas para Enero se ubicaron en U$s 220, Febrero U$s 215, Marzo U$s 215, Abril U$s 212, Mayo U$s 212, Junio U$s 197, Julio U$s 192 y Agosto U$s 175.

Sorgo y Cebada: No se registraron ofertas abiertas de compra.

Girasol: Para la mercadería con descarga entre Enero y Marzo del 2022, se ofrecieron abiertamente U$s 400.

Soja: Por soja disponible, se ofrecieron sobre el final de la jornada U$s 380. Las ofertas en moneda local para dicha posición, para entrega contractual y para la fijación de mercadería, se ubicaron en $ 39260 pesos por tonelada. Con entrega en el mes de Abril y Mayo, se ofrecieron abiertamente U$s 360.