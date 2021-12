Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: Con entrega disponible, las ofertas se ubicaron en U$s 235. Por mercadería con entrega en el mes de Diciembre la oferta se ubicó en U$s 235.

Enero 2022 U$s 240, Febrero 2022 U$s 243, Marzo 2022 U$s 245, Junio y Julio U$s 250.

Maíz: Con descarga inmediata U$s 210. Luego, las entregas full Diciembre contractual y Enero del 2022 U$s 210. Febrero 2022 U$s 205, Marzo U$s 198, tramo Abril-Mayo U$s 195, Junio U$s 180 y Julio U$s 175.

Sorgo: No se registraron ofertas de compra.

Cebada: No se registraron ofertas de compra.

Girasol: U$s 430 para los meses de entrega entre Diciembre y Marzo del 2022.

Soja: Por soja disponible y contractual la mejor oferta abierta fue de U$s 353. Respecto al ofrecimiento en moneda local, este valor se ubicó en $ 35800 pesos por tonelada. Luego, las fijaciones de mercadería también arribaron a U$s 353.