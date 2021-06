Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: Con entrega con descarga se ofrecieron U$s 220. Por su parte, la entrega en Agosto disminuyó U$s 5 para ubicarse en los U$s 215.

Maíz: Con descarga se ofrecieron abiertamente U$s 198. Mientras que la posición contractual, Junio y Julio, disminuyó hasta los U$s 200.

Sorgo: No tuvimos ofertas abiertas de compra.

Cebada: No se registraron ofertas de compra.

Girasol: Se mantienen sin variaciones, las ofertas de U$s 330 para la entrega entre Diciembre del 2021 y Enero del 2022.

Soja: Por fijaciones, nuevamente se ofrecieron U$s 335 para la fijación de mercadería de forma abierta sobre el final de la rueda.

El mejor ofrecimiento en pesos fue de $ 31775 Pesos por tonelada.