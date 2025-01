Mercado de Cereales de Rosario:

Precios de Pizarra 09 01 2025

Trigo: 196500

Maíz: 195000

Sorgo: 173000

Girasol: 362000

Soja: 287900

Precios en el Disponible 09 01 2025

Trigo: $ 195000 pesos por tonelada fue la oferta para la entrega contractual. El valor propuesto para los meses de Febrero y Marzo fue de $ 198000 pesos por tonelada. Con entrega en Febrero $ 205000 pesos por tonelada.

Maíz: Con descarga y entrega contractual la oferta compradora $ 195000 pesos por tonelada. Para el mes de Febrero $ 198000 pesos por tonelada. Para la entrega en Marzo U$s 180 y en Abril U$s 177.

Sorgo: En el disponible $ 170000 pesos por tonelada. Entre Marzo y Mayo U$s 160 y el tramo Junio-Agosto U$s 155.

Cebada: No se han abierto ofertas para la adquisición de cebada.

Girasol: Los precios ofertados se mantienen en los mismos niveles U$s 345 para Enero, U$s 340 para Febrero y U$s 335 para el mes de Marzo.

Soja: Las propuestas abiertas se concentraron en las fijaciones y en el segmento contractual $ 285000 pesos por tonelada.