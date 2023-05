Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: La entrega con descarga se ubicó por debajo del viernes arribando a U$s 280. Se ofrecieron abiertamente U$s 240 por el trigo con entrega entre Diciembre y Enero del próximo año.

Maíz: La oferta con entrega hasta el 24 de Mayo ascendió hasta los U$s 210. La entrega contractual U$s 215. La Posición Junio U$s 205, Julio U$s 205 y Agosto U$s 185.

Sorgo: Se ofrecieron abiertamente $ 70000 pesos por tonelada.

Cebada: No se dieron ofertas abiertas de compra.

Girasol: La propuesta por la oleaginosa disponible fue de $ 93000 pesos por tonelada.

Soja: Por la mercadería con entrega inmediata y para las fijaciones, las mejoras ofertas del día se ubicaron en $ 104000 pesos por tonelada.