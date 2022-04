Mercado de Cereales de Rosario:

Trigo: Con descarga desde el 10 de Abril, se ofrecieron abiertamente U$s 330. La posición contractual se ubicó en U$s 325. Enero 2023 U$s 300.

Maíz: Con entrega a pàrtir del domingo, la mejor oferta abierta registrada U$s 245. Las ofertas con entrega en Abril se ubicaron en U$s 245. Las ofertas para la entrega en Mayo U$s 250.

Junio U$s 250, Julio U$s 240 y Agosto U$s 240. Tramo Marzo-Abril 2023 U$s 230 y Junio-Julio 2023 U$s 215

Sorgo: Con entrega inmediata y contractual se ubicaron en U$s 230.

Cebada: No se registraron ofertas abiertas de compra.

Girasol: La descarga inmediata en U$s 500.

Soja: Con entrega disponible y para las fijaciones se ofertaron abiertamente $ 48700 pesos por tonelada.

Asimismo, en dólares se ofrecieron U$s 435. Para la mercadería con descarga, mientras que la posición contractual U$s 432. La entrega en Mayo U$s 435.